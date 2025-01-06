В Тюмени выберут лучшую Бабку-ёжку

8 января 2025 года на площадь 400-летия Тюмени определят лучших бабок-ежек. В 12 часов центр культуры и творчества "Тюмень" проводит здесь конкурс красоты "Сказочная красавица".

В программе конкурса визитная карточка, дефиле на метлах, стихи, песни, танцы и иные виды творческого искусства, конкурс-импровизация, сообщают организаторы.

Захватывающим обещает быть аукцион частушек. Участники исполняют частушки по очереди. Победительницей станет участница, исполнившая частушку последней. Повторы шедевров русского фольклорного творчества не допускаются.

Победителей определит авторитетное жюри из числа представителей учреждений культуры и искусства, - сообщает Тюменская линия.

6+