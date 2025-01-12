В конкурсе наставников тюменка стала одной из лучших

Галина Тимошенко из детско-юношеского центра "Вероника" областного центра – в числе победителей всероссийского конкурса "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей".



Всероссийский конкурс "Наставничество" проводился по поручению Президента РФ В. В. Путина. Его целью стало создание условий для развития института наставничества. Конкурс стартовал 26 июля 2024 года, заявки на участие в нем зарегистрировали свыше 24 000 специалистов.

"Фестиваль наставников" собрал не только участников конкурса, но и маститых экспертов, таких, как выдающийся спортсмен и тренер Владислав Третьяк, политолог и журналист Александр Асафов, вице-президент Российской академии образования, учёный, педагог и психолог Виктор Басюк и многие другие.

В декабре прошедшего года в Мастерской управления "Сенеж" прошел "Фестиваль наставников", на котором получили награды 50 талантливых наставников, и 50 лучших практик наставничества из 44 регионов России. Среди победителей и Галина Сергеевна Тимошенко - педагог дополнительного образования ДЮЦ "Вероника" г. Тюмени.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.