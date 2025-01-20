Тюмень вновь участвует в конкурсе "Город России. Национальный выбор"

В конкурсе "Город России. Национальный выбор-2025" Тюмень уже набрала более 1,1 тысячи голосов и находится на 11 месте в списке из 87 мегаполисов. Это самая высокая позиция в Уральском федеральном округе.

Ханты-Мансийск — на 23 месте, Челябинск — на 24-м, Екатеринбург — на 42-м, Курган — на 49-м, Салехард — на 53-м. В лидеры вышли Курск, Нальчик и Оренбург.

Голосование продлится в течение календарного года, поэтому у Тюмени есть все шансы улучшить позиции и попасть в первую десятку или пятерку.

Необходимо зайти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать Тюмень, собрать картинку и подтвердить выбор. Процедура бесплатная, не требует регистраций. Возрастных ограничений нет (0+). С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Можно сохранить ссылку в закладки и голосовать каждый день до 31 декабря, когда подведут итоги.

По итогам 2024 года Тюмень также заняла 11 место, набрав 30 тыс. 382 голоса, - сообщает Вслух.ру.