В Тюменской области подвели итоги конкурса молодежных инициатив "Моя идея"

27 проектов от молодых тюменцев уже реализованы в регионе с 1 июня по 1 декабря 2024 годав рамках конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Сумма финансирования составила более 1 411 000 рублей.

Участники из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Нижней Тавды, Сладково, Абатского и Исетского районов прошли образовательную программу, доработали свои идеи с наставниками и защитили проекты перед экспертами. Из 120 заявок победителями стали 29 участников. С полным списком победителей можно ознакомиться в группе мультицентра "Моя территория" в соцсети ВКонтакте.

Самые крупные суммы гранты, 100 000 и 92 000 рублей, получили тюменки Дарья Шереметьева и Анна Клещенок.

Проект Дарьи "Легенды тюменских улиц" предлагает жителям города семейные квесты и экскурсии, которые помогут глубже погрузиться в историю и культуру Тюмени.

Анна представила инициативу "Научно-популярный фестиваль “Умвельт”". Это площадка для студентов и преподавателей, где они делились знаниями и опытом в области социальных наук, - сообщает Мегатюмень.

— Я приняла решение участвовать в конкурсе "Моя идея", так как он предоставляет возможность получить не только обратную связь и поддержку, но и необходимые ресурсы и помощь для реализации проекта. Такие конкурсы особенно значимы для молодых людей, которые только начинают свой путь в проектной деятельности. Они дают шанс проявить себя и воплотить в жизнь свои социально значимые идеи. Я обязательно буду участвовать в этом конкурсе в 2025 году, — рассказала Дарья Шереметьева, победительница конкурса "Моя идея".