Дистанционно отменить поездку на поезде можно до 1 июля

Холдинг "РЖД" увеличивает срок действия услуги дистанционного возврата неиспользованных проездных документов для пассажиров в дальнем следовании. Такое решение обусловлено действием в отдельных субъектах РФ ряда ограничительных мер, введенных из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Теперь вернуть неиспользованные билеты дистанционно можно на поезда, отправляющиеся до 1 июля 2020 года включительно (ранее — до 1 июня включительно).

Для этого пассажир может обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" (ЕИСЦ) по телефону 8-800-775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор ЕИСЦ зафиксирует данные пассажира, реквизиты поездки и согласует с пассажиром пункт продажи, в котором в течение полугода он сможет при наличии оригинала проездного документа получить обратно денежные средства за отмененную поездку. Вернуть неиспользованный билет в кассу вместо пассажира также смогут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности.

Для возврата электронных билетов необходимо воспользоваться веб-ресурсами, посредством которых они были оформлены.