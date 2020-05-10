Электромастер из Тобольска начал выращивать острый перец

Дежурный электромастер одного из тобольских предприятий Руслан Степаненко стал разводить острый перец. Уже удалось вырастить несколько сортов.
Мастер смастерил из подручных средств ящик, обтянул фольгой и вырастил уже 10 кустов перца. Пока держит саженцы в тепле, появились первые цветочки. По словам Руслана Степаненко, любовь к острому ему привила бабушка, которая выращивала и делала приправу из перца сорта "Огонек". Сам Руслан занимается огородничеством с 2012 года. Начинал на даче в Оренбурге, продолжил и после переезда в Тобольск. Теперь вместо грядок – подоконники. Семена и свежие образцы перцев заказывает, в том числе, из Америки, Таиланда. К процессу старается подходить с умом, изучает особенности растения.
Коллеги позитивно реагируют на хобби Руслана Степаненко, некоторые стали тоже выращивать перчики из семян. Другие распробовали "жгучий" овощ и стараются помогать, ведь употребление перца укрепляет иммунитет, стимулирует выброс адреналина, эндорфина и серотонина, стимулирует кровообращение. Острая пища также помогает контролировать вес, потому что улучшает обмен веществ, пишет ИА "Тюменская линия".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru