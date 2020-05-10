В Тюменской области начался ремонт сельских дорог

Более 700 км дорог планируют отремонтировать в Тюменской области с 2020 году. Из них 176 км – в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как сообщили в Главном управлении строительства региона, сезон дорожных работ затронет более 50 тюменских сёл и деревень. Дорожное полотно отремонтируют в районе Ирбитского тракта. Асфальтабетонное покрытие положат на участке протяженностью 3 км на дороге Каменка-Успенка и чуть больше 1 км - на участке дороги Кулаково-Каменка.

В рамках реализации национального проекта уже ведутся работы на объездной дороге в районе улицы Барнаульской и п. Березняки. Идёт ремонт дороги Богандинский-Червишево-Чаплык (участок от Червишево до Онохино), начались работы в населенных пунктах Тюменского района. Все работы по контракту должны завершиться до 15 октября, пишет "Мегатюмень".