Тюменские школьники и учителя участвуют в челендже #мыскучаем

Фото МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени

Челендж #мыскучаем для школьников и учителей из разных муниципалитетов запустили в Тюменской области. Дети и педагоги выкладывают в социальных сетях фотографии и видеоролики о том, как соскучились друг по другу. Селфи с плакатами сопровождают хэштегом акции.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, запустили челлендж учителя школы №40 в Тюмени. В группе школы в соцсети "ВКонтакте" они публикуют селфи с плакатами, в которых признаются, что грустят по живому общению с учениками и коллегами, по шумным переменам, опозданиям детей на уроки, их отговоркам, по проверкам бумажных тетрадей и выдумкам детей. Школьники в ответ говорят, что скучают по обедам в столовой, контрольным и самостоятельным работам на уроке в классе, по школе и педагогам.

Учителя Щетковской школы Ярковского района рассказали, что соскучились надоедливым вопросам: "А можно исправить?" и "Сколько минут до звонка?". Первоклассники Нижнетавдинской школы даже адресовали своему первому учителю Екатерине Александровне Чепраге трогательное признание, сложенное из рисунков.