Продлены сроки для поступления в физико-математическую школу Тюмени

Фото Областной физико-математической школы

В физико-математической школе Тюменской области объявили о сроках поступления. В порядок индивидуального отбора внесли изменения из-за режима повышенной готовности.

Как сообщили в ФМШ, экзамены для будущих учеников перенесли с мая на июнь. Первый тур вступительных испытаний состоится 6 июня, второй тур – 13 июня. Заявления на поступление продолжать принимать до лета на сайте школы.

В этом году в физико-математическую школу поступило уже более 500 заявлений, что на сотню больше, чем в прошлом году. В апреле 2020 года учебное заведение вошло в число лучших в России по конкурентоспособности выпускников в сфере технических, естественно-научных направлений и точных наук, пишет "Тюменская область сегодня".

Обучение проходит бесплатно. На 2020-2021 учебный год в ФМШ набирают учеников в пятый класс, а также проводят донаборы в шестой, седьмой, восьмой и десятый классы. Количество вакантных мест не озвучивается.

"У нас нет плановых цифр по приему. Будет принимать талантливых детей, которые готовы освоить естественно-научную программу", - прокомментировала директор Областной физико-математической школы Наталья Фомичева.