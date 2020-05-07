В Тюмени пройдет третья "Морфология улиц"

Начался прием заявок на фестиваль стрит-арта "Морфология улиц". Нанесение эскизов запланировано на июль. Рисунки появятся на хозяйственных корпусах, гаражах, арках, стенах жилых домов.

"В этом году мы решили дать высказаться на тюменских стенах еще и иногородним художникам. Приглашаем художников с опытом, желающих показать свои навыки, развивать уличную культуру и, конечно, познакомиться с Тюменью. Ведь неважно, с каких мы городов, главное, что нас объединяет одна идея — оживить улицы и сделать их говорящими", — рассказала Юлия Саначина, руководитель фестиваля "Морфология улиц".

Для участников фестиваля выступят 3 федеральных и 2 региональных экспертов, которые расскажут о подобных проектах в стране, личном опыте работы на улицах, развитии направления в регионах и техниках стрит-арта.

Подать заявку необходимо до 21 июня на сайте морфологияулиц.рф. Итоги подведут 29 июня, работа над эскизами продлится до 12 июля, а реализация до 20 августа.

Организатор фестиваля — мультицентр "Контора пароходства".