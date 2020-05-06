Тюменцам напоминают, где можно провериться на коронавирус

Жители Тюмени без проявления клинических признаков заболевания могут пройти платное тестирование на COVID-19 в десяти частных медицинских организациях.

Это ООО "Доктор АРБИТАЙЛО", клинический госпиталь "Мать и дитя", ООО "Авиценна", ООО "Нефтяник-Мед", ООО "Никойл", ООО "Гемотест Урал", ООО "Хеликс Тюмень", ООО "ТГК Диагностика", Городская больница АО "Медицинский центр", ООО "Многопрофильный клинико-диагностический центр "Доктор-А".

Граждане, прибывшие из неблагополучных регионов РФ, в том числе из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, контактировавшие с больным COVID-19, заболевшие внебольничной пневмонией, жители области старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, медицинские работники проходят обследование на коронавирус в государственных медицинских организациях.

По состоянию на 6 мая в Тюменской области проведено 80495 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За прошедшие сутки исследовано более 1900 проб.