Тюменцев приглашают принять участие в "Марше Победы"

Новый онлайн-проект Тюменского музейно-просветительского объединения "Марш Победы", посвященный 75-летию Великой Победы, стартовал в Тюменской области.
С 5 мая на сайте и на официальных страницах в социальных сетях ТМПО будут размещены изображения произведений искусства (живопись, графика, скульптура) из фондов тюменского музея, которые войдут в одноименную выставку.
Проект позволит горожанам увидеть образ войны в творчестве российских и региональных художников. Работы будут раскрывать несколько тем: начало войны, тяжелый путь к Победе, основные военные события, героизм и самоотверженность героев-воинов, фронтовые зарисовки художников, военные агитационные плакаты, Тюмень тыловая, женщины и дети в годы войны, письма с фронта.
Организаторы приглашают всех желающих принять участие в этом проекте: оставляйте свои комментарии, выкладывайте воспоминания и впечатления, стихи и песни, навеянные этими произведениями искусства.
Афишей проекта "Марш Победы" стала работа художника-фронтовика О.П. Шруба "Мальчишки" (1985).
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