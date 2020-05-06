Тюменцев приглашают принять участие в "Марше Победы"

Фотография предоставлена пресс-службой ТМПО

Новый онлайн-проект Тюменского музейно-просветительского объединения "Марш Победы", посвященный 75-летию Великой Победы, стартовал в Тюменской области.

С 5 мая на сайте и на официальных страницах в социальных сетях ТМПО будут размещены изображения произведений искусства (живопись, графика, скульптура) из фондов тюменского музея, которые войдут в одноименную выставку.

Проект позволит горожанам увидеть образ войны в творчестве российских и региональных художников. Работы будут раскрывать несколько тем: начало войны, тяжелый путь к Победе, основные военные события, героизм и самоотверженность героев-воинов, фронтовые зарисовки художников, военные агитационные плакаты, Тюмень тыловая, женщины и дети в годы войны, письма с фронта.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в этом проекте: оставляйте свои комментарии, выкладывайте воспоминания и впечатления, стихи и песни, навеянные этими произведениями искусства.

Афишей проекта "Марш Победы" стала работа художника-фронтовика О.П. Шруба "Мальчишки" (1985).