Тюменцам разъяснят, как защитить недвижимость от мошенников

Несколько телефонных линий в мае проведет управление Росреестра по Тюменской области.

7 мая на вопросы о способах защиты недвижимости от мошеннических действий со стороны третьих лиц и получения сведений из ЕГРН об отсутствии ограничений (обременений) в электронном виде, ответит начальник отдела повышения качества ЕГРН Ирина Крендясова. Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-73-33.

14 мая на вопросы, связанные с ответственностью правообладателей объектов недвижимости и лиц, выполняющих геодезические и картографические работы, за уничтожение или повреждение пунктов государственной геодезической сети, ответит начальник отдела геодезии и картографии Игорь Одинец. Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-76-60.

21 мая на вопросы, связанные с особенностями государственной регистрации ипотеки и ипотеки в силу закона, ответит заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина. Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.

28 мая на вопросы, связанные с осуществлением контрольно-надзорных функций в сфере саморегулируемых организаций, ответит и.о.начальника отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Елена Вишнякова. Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-76-50.