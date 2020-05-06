Тюменцам разъяснят, как защитить недвижимость от мошенников

09:13 06 мая 2020
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Фото: pixabay.com

Несколько телефонных линий в мае проведет управление Росреестра по Тюменской области. 

7 мая на вопросы о способах защиты недвижимости от мошеннических действий со стороны третьих лиц и получения сведений из ЕГРН об отсутствии ограничений (обременений) в электронном виде, ответит начальник отдела повышения качества ЕГРН Ирина Крендясова. Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-73-33.

14 мая на вопросы, связанные с ответственностью правообладателей объектов недвижимости и лиц, выполняющих геодезические и картографические работы, за уничтожение или повреждение пунктов государственной геодезической сети, ответит начальник отдела геодезии и картографии Игорь Одинец. Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-76-60. 

21 мая на вопросы, связанные с особенностями государственной регистрации ипотеки и ипотеки в силу закона, ответит заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина. Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43. 

28 мая на вопросы, связанные с осуществлением контрольно-надзорных функций в сфере саморегулируемых организаций, ответит и.о.начальника отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Елена Вишнякова. Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-76-50. 

Теги: Росреестр
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