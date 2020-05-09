Инициативные тюменцы выиграли деньги на реализацию и продвижение онлайн-проектов

Двое тюменцев стали победителями конкурса на продвижение онлайн-проектов "Пошторми" и получили средства для реализации своих задумок. Еще шесть организаторов могут претендовать на информационную поддержку.

Ведущий праздников Николай Смирнов потратит 30 000 рублей на запуск YouTube-канал, где можно будет найти актерские этюды и зарисовки короткометражных фильмов по мотивам непопулярных литературных произведений. Режиссер Юлия Вологжанина получила 20 000 рублей на проведение 24-часового эфира, в ходе которого тюменские музыканты будут создавать альбом про самоизоляцию. Зрители смогут принять участие в написании текстов, присылая строки в комментарии. Перед трансляцией пройдет серия онлайн-лекций с представителями разных профессий музыкальной индустрии.

По условиям конкурса, реализовать проекты необходимо до 24 мая. На информационное продвижение от команды мультицентра "Контора пароходства" может рассчитывать теоретик искусства Герман Преображенский, который представил симультанный перформанс. Он будет состоять из одновременной импровизации четырех потоков искусства: музыки, поэзии, рисования и танца.

Медиацентр молодежной политики Тюменской области поможет в продвижении подкаста "Удаленка" с обсуждениями трудностей перехода в режим самоизоляции, онлайн-журнала TEXTURE о мыслях, историях людей и традициях разных народов, документального фильма "В домашних условиях" о примирении, осознанности и самодисциплине. Информационную поддержку получит YouTube-канал PoLyak, где зрители и ведущий будут изучать основы музыки вместе с битмейкерами, гострайтерами, вокалистами, и две онлайн-фотосессии - с ветеранами и с людьми, которые сейчас не могут вернуться в Россию.

Всего на конкурс подали заявки 26 человек. Среди участников — тюменцы от 20 до 35 лет, которые продвигают профессиональную и творческую нишу, придумывая и реализовывая проекты, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".