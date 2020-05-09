Исторический онлайн-квиз для тюменцев пройдет в рамках Студвесны

Онлайн-квиз "Студвесна собирает друзей" проведут в Тюмени 10 мая. Участником может стать любой, для этого лишь нужно заполнить анкету в группе областного юбилейного фестиваля "Студенческая весна" ВКонтакте и в день игры в 19:00 подключиться к трансляции.

Квиз пройдет рамках онлайн реалити-шоу "Творческий голод". Его запустили организаторы XXV Областного фестиваля "Студенческая весна". В течение месяца участники выкладывают профайлы с выполнением заданий: вспоминают яркие моменты из детства, рассказывают о своей творческой жизни в самоизоляции, говорят о Победе в Великой Отечественной войне.

Сам квиз будет состоять из шести раундов, три из них будут посвящены Студвесне – региональному и российскому фестивалю, два будут содержать вопросы на общую эрудицию и логику, отдельный блок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вопросы участникам будут задавать во время трансляции, ответы нужно будет вписывать в специальную яндекс-форму. По количеству правильных ответов будет сформирована турнирная таблица и определены победители, пишет "Мегатюмень".

"Подобный квиз впервые будет проходить в рамках Студенческой весны. Чтобы было интереснее, мы решили задавать вопросы не только про фестиваль, а проверить общую эрудицию участников. И в этом году в России памятная дата — 75-летие со дня Великой Победы. Мы не останемся в стороне и посвятим юбилею отдельный раунд. Это важно, так как история и творчество крепко связаны друг с другом: мы все знаем песни и стихи военных лет, а сегодняшнее поколение посвящает номера ветеранам. Это не только благодарность людям, так мы сохраняем историю и передаем знания дальше", — считает исполнительный директор XXV Областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени Анастасия Егорова.