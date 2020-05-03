Тюменцам расскажут об особенностях продвижения личного бренда

Онлайн-курс по продвижению личного бренда пройдет в Тюмени в мае. В рамках марафона на базе творческого пространства "Звучи" будут проходить открытые мастер-классы по прокачке физической формы, ораторскому мастерству, созданию имиджа и стратегическому планированию личного бренда.

Обучение будет проходить в дистанционном формате. По мнению организаторов, марафон поможет тюменцам раскрутить себя не только в Интернете, но и начать развивать свои возможности.

На видеоуроках с участниками будут работать профессиональный фитнес-тренер, специалист по созданию имиджа и автор методик по развитию речи, постановки голоса и снятию зажимов перед публичными выступлениями. Марафон создавался на основе личного опыта директора творческого пространства "Звучи" Ульяны Непочатых.

"Когда человек продвигает свой бизнес через соцсети, то недостаточно красивой картинки: обработанных фотографий и грамотных постов. Да, визуализация очень важна, но нужно соответствовать своему имиджу. Человек должен нести свою позицию. Мы создали проект, который позволит правильно поставить голос и дикцию, чтобы наши участники научились одним приветствием привлекать к себе внимание", - прокомментировала она.

Ульяна Непочатых подчеркнула, что внешность – это основа при создании личного бренда. Нужно выглядеть привлекательно не только на картинке, но и в реальной жизни. Для этого стоит обратить внимание на стиль, повысить самооценку. Эксперт сама проведет консультацию по уходу за кожей лица и телом, научит тюменок делать простой и красивый макияж, пишет "Тюменская область сегодня".