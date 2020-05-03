Ветерану из Упоровского района обустроят новый палисадник

Житель села Бунького Упоровского района Алексей Раков – единственный в поселении участник Великой Отечественной войны. В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы односельчане решили сделать ветерану подарок: обустроить новый палисадник.

Работы будут проводиться по инициативе администрации и местного Совета ветеранов, а финансовую поддержку окажет агрофирма "КРиММ". Глава поселения Елена Шумайлова рассказала, что гендиректор предприятия уже выделил необходимые средства, на которые закуплены и доставлены стройматериалы. В ближайшее время волонтеры приступят к обустройству палисадника.

В октябре 2020 года ветеран отметит 95-летний юбилей. Алексей Александрович с семьей переехал в Буньково из деревни Осеевой в 1983 году. Жена умерла, дети и внуки разъехались, поэтому ветеран уже много лет живёт один. В селе остался лишь старший сын Владимир, который уже сам пенсионер. С возрастом сил у Алексея Александровича поубавились, он потерял зрение и почти никуда не выходит. Поэтому в домашнем хозяйстве ему помогает социальный работник, пишет ИА "Тюменская линия".

Алексей Раков родился в селе Измайловка Горьковской области. Когда ему исполнилось 17, ещё шли бои под Сталинградом. Призванного в армию молодого бойца сначала отправили в Москву, но ни на один из фронтов западной части страны он не попал. Воинскую присягу рядовой Раков принял на Дальнем Востоке.

Через три месяца после капитуляции Германии, 9 августа 1945 года началась Советско-Японская война, ставшая последней кампанией Второй мировой. Красная армия начала своё вторжение одновременно на трёх фронтах. Алексей Александрович Раков воевал на первом Дальневосточном фронте в 198-м кавалерийском полку 84-й отдельной кавалерийской Краснознаменной дивизии. Вместе с товарищами рядовой дошел до городского уезда Мулин (Муданьцзян), имевшего оперативно-стратегическое значение.

Война закончилась 3 сентября, но демобилизовался Алексей Александрович только в феврале 1948-го. Он награждён орденом Отечественной войны, медалями "За победу над Японией" и многими другими. В родных краях он начал работать, сначала в колхозе, затем на лесозаводе, обзавелся семьей. В начале 60-х Алексей Александрович с женой и пятью детьми переехал в Упоровский район.