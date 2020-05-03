Тюменцев приглашают принять участие в квизе по истории Великой Победы

Источник: Интеллектуальное движение Тюменской области

Авторский исторический квиз в честь Великой Победы пройдет 9 мая на площадке Интеллектуального движения Тюменской области. Участникам предстоит в режиме реального времени ответить на вопросы о Великой Отечественной войне и побороться за звание лучшего знатока истории.

Квиз начнется 9 мая в 16:00 на онлайн платформе Myquiz.ru. Участие – бесплатное. Игрокам нужно будет максимально быстро и правильно ответить на 30 вопросов об истории войны, её героях и победителях. За 20 секунд нужно выбрать правильный ответ из трёх предложенных.

Как отмечает автор квиза, руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин, в этом году в викторине будет представлен отдельный блок вопросов о тюменских героях войны. Так каждый участник сможет узнать для себя что-то новое о своем регионе.

Победители квиза получат фирменные кружки, а накопленные баллы войдут в турнирную таблицу онлайн-чемпионата "Кубок Короны". Он проходит с 20 марта и состоит из серии турниров и нескольких игровых этапов, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.