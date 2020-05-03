Тюменский дирижер Антон Шароев отпразднует день рождения 7 мая

Источник: Тюменская филармония

Знаменитый тюменский музыкант, художественный руководитель и дирижёр оркестра "Камерата Сибири" Антон Шароев отпразднует 7 мая день рождения: ему исполнится 91 год.

Антон Шароев проводит эти дни на самоизоляции, поэтому поздравления будет принимать по телефону. "Живу в гостинице, делаю зарядку, готовлюсь к выступлениям", - сообщил он.

Будут ли концерты в этом сезоне – пока неизвестно, но потомственный музыкант не унывает и готовится к новому сезону и абонементам, в частности прорабатывает исторические программы. А духовная опера "Христос" может зазвучать в Мариинском театре. "Я полон надежд. Ждем встречи со слушателем. Для меня общение через музыку – это великое счастье", - говорит Антон Шароев.

В прошлом году маэстро отмечал юбилей. В честь праздника состоялся концерт в Тюменской филармонии. Был аншлаг. Сам музыкант признается, что до сих пор не может поверить в свой возраст, пишет "Вслух.ру".

Антон Георгиевич Шароев — один из последних могикан великой советской скрипичной школы середины ХХ века. В его репертуаре более 100 программ. В Тюмени маэстро работает с 1993 года. В 1998 году основал оркестр "Камерата Сибири". Из сезона в сезон Шароев открывает тюменцам малоизвестные сочинения классиков, композиторов ХХ века, современников.