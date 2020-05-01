Тюменцы могут задать вопросы актрисе Театра кукол Юлие Графеевой

Фото: пресс-служба ТКТО

Проект "Афиша Тюмень" совместно с Тюменским концертно-театральным объединением продолжает рубрику "Задай вопрос".

Каждую пятницу на страницах проекта в социальных сетях выходит пост с информацией о тюменском актере или музыканте, а пользователи в комментариях могут задать артисту интересующие вопросы.

В понедельник представители проекта связываются с героем рубрики и задают самые интересные вопросы, после чего публикуют ответы в группе в социальной сети "ВКонтакте".

Очередной онлайн гость - актриса Тюменского театра кукол Юлия Графеева. Всегда мечтали узнать о секретах работы в Театре кукол? Самое время это сделать в комментариях.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.