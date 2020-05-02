Заводоуковские школы стремятся сохранить свою историю

Фото МАОУ "СОШ №2", г. Заводоуковск

Педагоги Заводоуковской школы №2 совместно с учениками создали видеоролик об истории школы и судьбах людей, связанных с ней. Для этого была проделана большая работа: собран и обобщён материал о школе с первых дней до настоящего времени, об учителях, которые работали в школе, о выпускниках школы. Также добавили и воспоминания ветеранов, отзывы гостей.

Весь собранный материал позволяет выделить уникальность и значимость школы, проследить сохранение её традиций. Это очень ценно как для нынешних, так и для будущих учеников, а материалов достаточно для организации школьного музея. Педагоги отмечают, что школа играет большую роль в жизни человека, и, несмотря на то, что из человеческой памяти многое стирается со временем, школу, где человек начинает познавать мир, забыть невозможно. Как пишет "Мегатюмень", итоговый видеоролик можно посмотреть по ссылке.

Активная работа по созданию школьного музея ведётся и в Заводоуковской школе №3. Помочь со сбором экспонатов просят всех неравнодушных. Для этого необходимо принести предметы народного творчества и быта (старинные лампы, посуду, деревянные лавки, бочки и т.д.), предметы, связанные с Великой Отечественной войной (письма с фронта, наградные листы, медали, каски, гильзы, металлические фляжки, кружки, фотографии). Также принимаются предметы, посвященные юбилею района и города Заводоуковска.