В Тюменском районе откроется филиал Богандинской школы после капитального ремонта

В селе Княжево Тюменского района 1 сентября после капитального ремонта откроется обновленное здание филиала Богандинской школы №1 в Княжево. Это средняя школа с дошкольным отделением.

Строители уже укрепили фундамент, отремонтировали наружную канализацию, вентиляцию и отопление, систему водоснабжения и электроосвещения. Сейчас завершают внутренние строительные и отделочные работы. Благодаря перепланировке выделено место для открытия дошкольной группы.

Ребята в этом учебном году учатся в соседнем поселке Богандинский и с нетерпением ждут возвращения в родные стены. По словам руководителя филиала Ирины Костюкович, трудятся строители быстро и слаженно. Служба заказчика Тюменского района подтверждает качество выполненных работ.

С приходом тепла появится спортивная зона с беговой дорожкой на три полосы, поле для мини-футбола, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, яма для прыжков в длину, полоса препятствий, площадка для занятий гимнастикой. Для дошколят оборудуют свою игровую и спортивную территорию, предусмотрена зона отдыха, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.