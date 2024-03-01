Путин поручил разобраться с вопросами на экзаменах и школьными программами

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной, а подготовка к экзаменам не должна вынуждать родителей нанимать детям репетиторов.

"Явно не на пользу дела, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое. Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах, – а такое бывает, к сожалению, – вынуждает родителей нанимать репетиторов, а ведь далеко не всем это по карману. Прошу коллег из Правительства совместно с педагогическим и родительским сообществами разобраться с этой проблемой, она очевидна", - подчеркнул Путин.

Единый госэкзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры, его механизм должен совершенствоваться, отметил Путин и предложил первым шагом в этом дать выпускникам второй шанс - по выбору ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учётом пересдачи.

Про развитие системы школьного и среднего профессионального образования в послании было достаточно много. Минпросвещения опубликовано ключевые заявления президента:

⚡️ С 2025 года начнется программа капитального ремонта детских садов

⚡️ До 2030 года будет отремонтировано 18 500 зданий школ

⚡️ На капитальный ремонт детских садов и школ будет выделено дополнительно более 400 млрд рублей

⚡️ В городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит остро, дополнительно будет построено не менее 150 школ и более 100 детских садов

⚡️ В ближайшие шесть лет будут обновлены или открыты медицинские кабинеты в школах, где есть такая потребность

⚡️ С 1 сентября 2024 года будет введена федеральная выплата – 5 000 рублей в месяц – для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах

⚡️ С 1 марта 2024 года будет вдвое увеличена федеральная выплата за классное руководство и кураторство груп в колледжах, техникумах до 10 000 рублей в населенных пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек

⚡️ Президент предложил дать выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов по выбору и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи

⚡️ Будет выделено более 9 млрд рублей из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов

⚡️ В этом году будет начато строительство первых образовательных школ лидерского уровня в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях. В дальнейшем они появятся во всех федеральных округах. Всего до 2030 года откроется 12 таких школ

⚡️ Будет реализована программа ремонта и оснащения колледжей. На эти цели будет в течение шести лет направлено 120 млрд рублей из федерального бюджета

⚡️ Новый национальный проект "Кадры" будет направлен на то, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века