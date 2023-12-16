В районе Мелиораторов в Тюмени построят новую школу

В 2024 году завершится строительство школы на 1 тыс. 101 место в районе ул. Ненецкой в Тюмени. В проекте предусмотрели специальное пространство, где спортом смогут заниматься не только школьники, но и жители района.



"Заказчик – управление капитального строительства. Здесь мы, как и всегда предусматриваем спортивное ядро. На этой территории объектов спорта нет", – рассказал глава города Руслан Кухарук.

Дороги сделаны во временном грунтовом исполнении. В бюджете города предусмотрены средства, чтобы заасфальтировать их. Поставлена задача – организовать подъездные пути к началу учебного года.

Также в районе Мелиораторов появится детский сад. В 2024 году начнутся строительно-монтажные работы, сообщает Тюменская линия.