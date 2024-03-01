Тюменская область перейдет на государственную информсистему "Моя школа"

Соглашение о внедрении в Тюменской области сервисов Федеральной государственной информационной системы "Моя школа". Технологической основой для нее служит "Московская электронная школа". Сокращенно – МЭШ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и тюменский губернатор Алексанрдр Моор.

"Программное обеспечение – передовое и удобное. Наши школьники и педагоги получат доступ к новому уровню современных и качественных цифровых учебных материалов. Переходя на решения и сервисы МЭШ, мы встраиваемся в единое образовательное пространство страны. Получаем эффективный инструмент управления системой образования и удобного взаимодействия с родителями. Планируем перейти на эту платформу с нового учебного года. Сделаем это максимально комфортно для школьников, педагогов и родителей", - сообщил Моор.