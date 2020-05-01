Одно из тюменских озёр сменит своё название

Небольшое озеро Цыганское, находящееся в районе улицы Газовиков в 1 Заречном микрорайоне, вскоре сменит своё название. Активная застройка в микрорайоне поможет и в очистке озера

В начале 21 века рядом с озером жил цыганский табор, что и дало название озеру. Однако сейчас Заречный микрорайон благоустраивают, идёт активная застройка, при этом застройщик планирует поменять привычное название озера. По сообщению пресс-службы застройщика, компания реализует проект комплексного освоения территории с созданием новой инженерной, социальной и коммерческой инфраструктуры, благоустройством и озеленением общественных пространств.

Озеро Цыганское ждёт не только смена названия – до конца 2020 года будет происходить благоустройство прилегающей территории и восстановление природной береговой линии. В планах и организация пешеходных бульваров. Также застройщик проведёт очистку водоёма и восстановит его фауну. Для этого специалисты проводят экологические исследования с одним из научных институтов Тюмени. Как пишет "Вслух.ру", все инвестиционно-строительные работы финансируются компанией.