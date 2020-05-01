Тюменцы могут бесплатно получить профессиональную психологическую помощь

Проект #МыРядом2020 объединил квалифицированных психологов по всей России. Проект призван помочь медикам, подросткам, пожилым, беременным и детям, которые находятся в кризисной ситуации и нуждаются в психологическом консультировании. Сейчас уже начали появляться первые отзывы о работе тюменских психологов в рамках проекта.

Психолог из Тюмени и участница проекта Елена Тишкова рассказала, что множество обращений - от родственников заразившихся и студентов медицинских вузов, которые в настоящий момент работают наравне с остальными врачами. Также на горячую линию поступают и сообщения от соотечественников, которые не могут вернуться домой.

Елена Тишкова присоединилась к проекту в первые дни после его старта и сразу попала на канал экстренной помощи. Здесь специалисты обрабатывают экстренные заявки, которые требуют немедленного включения психолога. Весь процесс чётко организован, специалисты дежурят круглосуточно, каждый по два часа. Специалист считает, что онлайн-формат помощи сложный, психолог не видит клиента, при этом его состояние, как правило, острое. В адрес Елены поступает множество отзывов, люди благодарят за общение и внимание, искреннее сопереживание и желание помочь.

Тюменский специалист Ольга Минакова провела психологическую консультацию для Александры – медика из Тюмени и матери четверых детей. Переживания Александры были связаны не только с профессиональной деятельностью: по её словам, с начала всей ситуации с пандемией Александра начала испытывать большую волну переживаний, начались проблемы со сном, которые заставили задуматься о приёме успокоительных препаратов. В этот момент она узнала о проекте и решила обратиться за помощью. Для снятия напряжения и снижения градуса тревоги хватило одной консультации – Александра выдохнула и начала дышать полной грудью.

По словам Ольги Минаковой, врачи, медсёстры, медбратья и санитарки находятся сейчас не только в зоне риска коронавируса, но и в зоне риска эмоционального выгорания. Ольга отметила, что в настоящий момент не так много медиков, осознающих необходимость поддержки. Некоторые думают, что должны справиться самостоятельно, а обращаться за помощью неловко и некогда. Однако психолог считает, что очень важно провести профилактическую работу сейчас, чем потом разгребать последствия.

За помощью к тюменским специалистам обращаются не только тюменцы, но и жители Санкт-Петербурга, Кемерово, Владивостока, Краснодара и других российских городов. Кроме того, поступают заявки и с Италии, Бали, Бангкока. Психологи имеют супервизорскую поддержку внутри проекта и обмениваются опытом, пишет ИА "Тюменская линия".

Для получения бесплатной консультации психолога необходимо оставить заявку на сайте МыРядом2020.рф, указав проблемную ситуацию и удобное для консультации время. Далее для решения проблемы будет подобран подходящий свободный специалист. Также работает телефон горячей линии 8-800-444-53-47.