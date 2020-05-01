Тюменские школьники активно участвуют в мероприятиях ко Дню Победы

Источник фото: Официальная группа департамента образования и науки Тюменской области ВКонтакте

Режим самоизоляции не мешает тюменским школьникам принимать участие во всероссийских и региональных мероприятиях, посвящённых Дню Победы.

Накануне майских праздников педагоги проводят специальные мастер-классы, на которых ребята учатся создавать поздравительные открытки для ветеранов и украшать окна к празднику. Тюменцы всей семьёй поют песни и читают стихи о Победе, записывают видео с портретами и рассказами о своих героях. Так, например, ученики областной физико-математической школы поют и записывают видео с участием не только родителей, но и бабушек и дедушек.

Щетковская школа Ярковского района приняла участие в областном флешмобе "Мы всё равно скажем спасибо". Школьники выразили свою благодарность ветеранам и павшим воинам, при этом поздравления можно увидеть не только в социальных сетях, но и в привычных для поколения героев форматах – на телевидении и радио.

Всероссийская акция #ПесниПобеды привлекла учеников Омутинского района, которые уже сейчас выкладывают в социальные сети свои записи вокальных выступлений. Софья Винокурова, девятиклассница Черемшанской школы Голышмановского района, помимо исполнения песни ещё и сама сыграла на гитаре. Посмотреть её видео можно по ссылке https://vk.com/wall-154460517_10777

Все праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, будут продолжаться в течение майских праздников, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".