Тюменские музеи рассказывают об интересных экспонатах

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение во время карантина не перестают радовать горожан интересными рубриками в режиме онлайн.

Так, в рамках рубрики "История вещей" в социальных сетях ТМПО вышел очередной пост об экспонате, находящемся в экспозиции "Торговый дом И.П. Колокольникова. Наследники", которая находится в "Усадьбе Колокольниковых" (ул. Республики 18/20).

В этот раз внимание приковано к торговым весам. Произведены на фабрике весов П. Гастмана, в Польше в начале XX в. Они предназначены для взвешивания грузов до 10 кг. Чугунная литая рама, на которой смонтирован рычажный механизм весов системы Беранже. Над рамой — две грузоприёмные чашки круглой формы.

К весам этого типа прилагался комплект гирь для уравновешивания груза на чашках. Также к весам могли прилагаться сменные чашки с высокими стенками для сыпучих предметов: круп и сахара.

Интересный факт: в торговом деле XIX века встречались нечистые на руку дельцы, которые мошенничали с весом. Например, в Колывани у одного из купцов был обнаружен тройной набор гирь, из которых один настоящий, образцовый, второй – легковесный, третий – утяжеленный. Первый из них имелся "для порядка", а второй и третий для взвешивания покупаемых и продаваемых товаров.

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