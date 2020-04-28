Стихи тюменских чтецов увидят тысячи человек

Фото: Афиша Тюмень

Тюменское концертно-театральное объединение совместно с проектом Афиша Тюмень запустили челлендж "Читаем стихи о войне". Принять участие может любой желающий.

Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Условия участия предельно просты: достаточно прочитать стихотворение и записать это действие на видео, после чего отправить в "Предложить новость" в группу ВК "Афиша Тюмень".

Николай Асеев, Александр Галич, Константин Симонов, Булат Окуджава, Александр Твардовский, Владимир Высоцкий – список поэтов, которые в своем творчестве затрагивали тему войны, очень велик. Нам уже интересно узнать, а какого автора выберете вы?

Вспомним наших прадедов, еще раз поблагодарим за Победу! Участвуйте всей семьей или предлагайте сделать это вашим детям. Пусть память о великой Победе навсегда останется в наших сердцах!

Итак, присылайте видео в "Предложить новость", и вас увидят тысячи подписчиков паблика "Афиша Тюмень". Не забудьте представиться, указать название стихотворения, фамилию поэта.

Прием стихов завершится 31 мая. А самые лучшие работы 8-9 мая будут опубликованы на сайте Тюменского концертно-театрального объединения.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.