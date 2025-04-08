Геннадий Иванов рассказал, как правильно оформить портрет героя для участия в "Бессмертном полку"

Автор идеи "Бессмертного полка" Геннадий Иванов на встрече с журналистами и молодежью в "Башне" призвал всех участвовать в этом году в шествии, а портреты своих героев сделать еще информативнее, и не только нести их на штендерах в колонне, но и как можно больше разместить на стеклах автомобилей.

"Бессмертный полк" — это дань уважения каждому причастному к победе в Великой Отечественной войне - погибшим на поле брани, вернувшимся домой с победой, труженикам тыла, партизанам.

Геннадий Кириллович всегда подчеркивает важность правильного оформления портретов наших родных героев для участия в акции "Бессмертный полк". Особое значение имеет использование логотипа акции и правильное написание биографии героя. Сегодня каждый может создать небольшие фотографии, значки или даже разместить снимки на своих автомобилях.

Напомним, шествие "Бессмертны полк" в Тюмени по объективным причинам не организовывали с 2022 года , а тогда оно собрало рекордное количество участников - более 95 тысяч человек. До этого из-за пандемии тоже был перерыв с 2019 года, в тот год с портретами родных на улицы города вышли почти 87 тысяч.