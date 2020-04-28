Тюменцев оштрафовали на 800 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

В лесах Тюменской области выявлено 122 нарушения правил пожарной безопасности в лесах по статье 8.32 КоАП РФ. Назначено 67 административных штрафов на общую сумму 827 тысяч рублей.

Жителям области напоминают, что в регионе введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях.

За нарушение гражданами запрета на посещение лесов предусмотрена административная ответственность по ст. 3.19 Кодекса Тюменской области об административной ответственности, сумма административного штрафа — от 1 до 2 тысяч рублей. Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрено привлечение виновных лиц к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ: административный штраф на граждан в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб.; на юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб.

В случае нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого возник лесной пожар без причинения ущерба лесным насаждениям, ответственность предусмотрена по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ: административный штраф на граждан в размере 5 тыс. руб.; на должностных лиц — 50 тыс. руб.; на юридических лиц — от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.

В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений вследствие лесного пожара виновные лица привлекаются к уголовной ответственности по ст. 261 Уголовного кодекса РФ.