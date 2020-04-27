На тюменских трассах два автомобиля улетели в кювет из-за превышения скорости

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Шесть ДТП произошло в выходные дни на дорогах Тюменской области, в них пострадали 10 человек. Большая часть аварий произошла и-за неправильно выбранного скоростного режима.

В субботу, 25 апреля, на 2-м километре подъезда к садовому обществу "Надежда" на Салаирском тракте въехал в препятствие и затем съехал в кювет автомобиль Renault Duster. 63-летний водитель иномарки получил ушибы и другие травмы.

В третьем часу ночи в воскресенье, 26 апреля, на 310-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень съехал в кювет и опрокинулся Nissan Teana.

"По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки получил повреждение пальца, у 20-летней пассажирки травма позвоночника, еще одна пассажирка 20 лет получила ушибы и ссадины. Причиной этой аварии также стала быстрая езда", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.