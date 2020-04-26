В Тюменской области сохраняется положительный показатель прироста населения

Демографические показатели в федеральных округах за 2019 год были проанализированы Росстатом. Согласно анализу, более 134 тысяч детей родились в УФО, в Тюменской области (включая автономные округа) – более 46 тысяч, а на юге региона родились более 19 тысяч детей.

При расчёте рождаемости на 1000 человек населения в федеральном округе лидерские позиции занимают юг Тюменской области и Ямал. Их показатель – 12, 6. В Югре этот показатель несколько ниже – 12,4.

Тюменская область – единственная из всего УФО, оставшаяся в плюсе по естественному приросту населения (т.е. по соотношению рождаемости и смертности). Лидирует Ханты-Мансийский автономный округ, а в расчёте на 1000 человек – Ямало-Ненецкий АО. При этом Тюменская область продолжает сохранять плюсовой естественный прирост населения и по результатам первых двух месяцев 2020 года.

По данным управления ЗАГС Тюменской области, за первый квартал 2020 года выдано 4 тыс. 448 свидетельств о рождении, при этом лидирует январь, во время которого выдано 1535 свидетельств.

Эксперты РИА Рейтинг ранее составляли федеральный рейтинг по естественному и миграционному приросту населения за последние три года. Согласно исследованию, Тюменская область заняла 5 место (с общим приростом 4%), опередив Москву и Санкт-Петербург. При этом ХМАО и ЯНАО заняли 14 и 15 места рейтинга соответственно, пишет "Вслух.ру".