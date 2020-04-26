Тюменский чемпионат по робототехнике впервые проведут в онлайн-формате

Фото организаторов

Юные тюменцы в возрасте от 11 до 17 лет станут участниками первого открытого онлайн-чемпионата по робототехнике "RobotOn", который пройдет в Тюмени 29 и 30 апреля. Для выполнения заданий командам понадобится компьютер с доступом в интернет и программная среда, позволяющая выполнить поставленную задачу.

В команду могут войти один наставник и два школьника одной возрастной категории. Победителей будут определять по двум номинациям: "Моделирование в Lego Designer" и "Программирование в среде TRIK STUDIO".

Участникам необходимо будет за отведенный период времени выполнить задание по выбранному направлению. Итоговый файл команды сохранят в облачном хранилище, а затем отправят ссылку организаторам. Эксперты оценят качество выполнения работы, новизну, оригинальность и конструкторское решение.

Заявки на участие "RobotOn" принимаются до 28 апреля, пишет ИА "Тюменская линия". Узнать подробности можно в группе ВКонтакте https://vk.com/roboton2020.