Тюменцы могут проверить свои знания о родном края в формате квиза

Фото из аккаунта Олега Войкина в ВКонтакте

Второй онлайн-квиз об истории Тюмени пройдет 27 апреля в социальных сетях. Участникам предложат ответить на 25 вопросов об известных личностях из истории столицы Западной Сибири.

Как отмечают организаторы, ведущим онлайн-состязания выступит руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин. Первые три человека, которые правильно ответят на вопросы, получают баллы. Победителей объявят в конце игры по результатам всех выполненных заданий. Кроме того, для тех, кто не смог подключиться с начала эфира, будут подготовлены специальные вопросы.

Принять участие в онлайн-квизе могут все желающие, бесплатно. К эфиру необходимо подключиться 27 апреля в 16:30 по местному времени в группе https://vk.com/visittyumen.

Сильнейшие знатоки родного края получат портативные зарядки, термокружки, толстовки, кружки, экосумки и баллы в зачет интеллектуального онлайн-чемпионата "Кубок Короны", пишет "Мегатюмень".

Напомним, первый онлайн-квиз был посвящен известным местам в Тюмени, личностям и историческим фактам. Участие в интеллектуальной игре приняли 85 человек, эфир набрал более 70 000 просмотров.