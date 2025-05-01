Военно-тактическую игру лазертаг проведут в Тюмени

2 -3 мая в рамках фестиваля "Здоровое Отечество" центр "Воин" проведет открытые игры в лазертаг. Это командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. Участники получают специальный жилет с датчиками и лазерный пистолет, работающий на инфракрасных лучах. Попадание в противника засчитывается датчиками на снаряжении игрока.

Для участия в играх необходимо собрать команду из пяти человек (от 14 лет), зарегистрироваться по ссылке и выбрать время игры, которая пройдет 2 мая в Легкоатлетическом манеже.

На фестивале "Здоровое Отечество" соберутся лучшие атлеты, чтобы показать мастерство в тяжелой атлетике, стритлифтинге, армрестлинге, функциональном многоборье и воздушно- силовой атлетике. Фестиваль пройдет 2 и 3 мая с 9 часов по адресу ул. Луначарского 12, "Легкоатлетический манеж". Вход свободный, - сообщает Тюменская линия.

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