Тюменец раскрыл интересные факты о "Что? Где? Когда?"

Тюменская команда победила в финале весенней серии Корпоративной Лиги интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". Вице-капитан команды "РСМ-Тюмень" Михаил Попов посмотрел за свою жизнь более 250 игр "Что? Где? Когда?". Он поделился несколькими интересными фактами о игре и самом шоу.

– Вопросы игры соответствуют уровню школьной программы. По крайне мере, так они себя позиционировали ранее. Так и должно быть. Любой человек может посмотреть и понять, что он знал ответ – надо было лишь догадаться. Мы получаем удовольствие от ответа, который был на поверхности, но при этом не был очевиден, – сообщил он.

Гримерка в телевизионном домике находится под землей. Как говорят, ее выкопали первые знатоки, они же провели туда электричество. Сейчас там сидит чуть ли не половина съемочной студии.

– Многие телевизионные программы в свое время выкупали у Америки. Это была некая калька. Но "КВН" и "Что? Где? Когда?" – истинно наши истории. Кстати, первый выпуск был совсем иным – на вопросы отвечали две семьи, они могли использовать любые источники – энциклопедии или звонки друзьям. И этот выпуск, самое удивительное, вел Александр Масляков, – сообщил Михаил Попов. – Почти все нынешние работники – это дети тех, кто работал на проекте в 90-е. К примеру, Андрей Лысенко был распорядителем зала, потом он стал звукарем. Теперь его дочь – распорядитель волчка, она же подает письма. Борис Крюк сейчас читает вопросы – он пасынок Владимира Ворошилова, создателя "Что? Где? Когда?". Это очень семейная программа.

Одно из ключевых правил – надо быть готовым упасть в обморок. Помещение очень маленькое, там душно. Неоднократно были случаи, что человек терял сознание во время игры. При этом возвращаться за стол запрещают – тебя потом вновь накроет и будет еще хуже. Расширяться не планируют. Это их традиции и как-то все привыкли, - сообщает Тюменская область сегодня.