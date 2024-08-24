Правила безопасности в игровой форме проверят юные тюменцы

1 сентября с 15:00 до 16:00 в Инфопарке на Цветном бульваре будет работать интерактивная площадка от проекта "Киберпатруль". Школьники смогут проверить свои знания в сфере безопасности жизнедеятельности, а также получить призы за победу и участие в играх.

На событии дети вместе с родителями будут вовлечены в активности. В игре "Крестики-нолики" ребята будут отвечать на вопросы о безопасности на улице, дома и в интернете. За каждый правильный ответ участник делает ход на игровом поле. Цель — собрать линию из трех элементов быстрее соперника.

Для игры "Грани безопасности" организаторы подготовили мягкий куб. На его сторонах прописаны различные аспекты безопасности: дома, на улице, на дороге, в общественных местах, в интернете и пожарная безопасность. Согласно правилам, участники должны сделать 3 броска и правильно ответить на вопросы по выпавшим темам. Свои знания ребята могут проверить как с напарником, так и индивидуально, сообщает КП-Тюмень.

— В современном мире существует множество угроз для детей, поэтому очень важно научить их правилам безопасности и умению применять их в реальной жизни. Наш проект помогает ребятам усвоить эти правила и сделать процесс обучения интересным и увлекательным. Играя, дети учатся безопасному поведению, развиваются и защищают себя, а также создают безопасное окружение для других, — рассказала руководитель онлайн-проекта Киберпатруль Тюменской области София Картавых.