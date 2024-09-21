В Тюмени пройдет игра-экскурсия об истории города XIX века

23 сентября тюменские школьники примут участие в экскурсионной игре-новелле "Купеческая Тюмень 19 века". Они узнают историю города, опираясь на исторические факты о купцах и знаменитых деятелях того времени. Для участия необходимо оставить заявку по номеру телефона: 8 (982) 929-55-06.

Учащиеся, в сопровождении педагога, поделятся на две команды по 20-26 человек. Каждая проследует по своему маршруту с ведущими игры, переодетыми в костюмы купцов. Группы пройдут по улицам Ленина и Республики: посетят музей "Городская дума", дом Колмогорова и другие значимые объекты Тюмени 19 века. Школьники будут выполнять задания на станциях, обозначенных на карте, и собирать артефакты, которые затем передадут купцам. Команда, собравшая больше всего предметов и рассказавшая истории каждого из них, станет победителем.

— Цель нашего проекта — повысить уровень исторической грамотности участников, заинтересовать их интересными историями о родном крае, а также помочь педагогам разнообразить занятия подобными играми, — поделился Артем Поляков, победитель конкурса молодёжных инициатив "Моя идея" и создатель проекта "Купеческая Тюмень 19 века".

Педагоги, сопровождающие команду, получат методическую разработку игры и смогут проводить её прямо на уроках. Игру для учеников можно будет проводить двумя способами: в формате экскурсии или в виде настольной игры. Это поможет внедрить интерактивный формат изучения истории Тюмени в систему обучения. В результате школьники лучше запомнят интересные факты о родном крае, сообщает КП-Тюмень.