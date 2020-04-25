Около половины безработных тюменцев смогли трудоустроиться в начале года

Департамент труда и занятости Тюменской области подвёл итоги первого квартала 2020 года. В службу занятости в поисках работы за три месяца обратились 8 тыс. 508 человек, при этом 4 тыс. 553 человека трудоустроились.

В качестве безработных граждан по данным на 1 апреля зарегистрировано около 5 тысяч человек, а уровень регистрируемой безработицы составил 0,68%. Свыше 18 тысяч вакансий было заявлено в областном банке службы занятости, из них 4019 вакансий в сфере строительства. В этой же сфере зафиксированы самые высокие заработки.

Среди всех специалистов, которые требуются в тюменских организациях, наибольшие зарплаты предлагают монтажникам – средняя зарплата для монтажников технологических трубопроводов составляет 70 тыс. 375 рублей. На эту должность предлагаются 170 вакантных мест. Мастера строительных и монтажных работ могут найти подходящее рабочее место среди 135 вакансий, при этом средняя зарплата составляет 49 тыс. 300 рублей. Для монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций представлено 128 вакансий со средней заработной платой 46 тыс. 250 рублей. Электромонтажники по кабельным сетям и монтажники без уточнения специфики могут выбрать новое рабочее место среди 14 и 202 вакансий соответственно, средняя зарплата при этом составит около 35 тыс. рублей.

За первый квартал 2020 года больше всего требовалось неквалифицированных рабочих (средняя зарплата около 17 тыс. рублей) и водителей автомобиля (средняя зарплата около 29 тыс. рублей), вакантных мест при этом – 1646 и 1170 соответственно. Также работодатели искали 280 поваров (21 тыс. 329 рублей), 260 продавцов продовольственных товаров (19 тыс. 496 рублей), 122 тракториста (25 тыс. 375 рублей), 104 слесаря-сантехника (19 тыс. 813 рубля).

Новых работников искали и среди инженеров (216 вакансий, средняя зарплата около 35 тыс. рублей), полицейских (157 вакансий, около 26 тыс. рублей), бухгалтеров (97 вакансий, около 21 тыс. рублей), ветеринарных врачей (60 вакансий, средняя зарплата около 23 тыс. рублей), пишет "Вслух.ру" со ссылкой на областную службу занятости населения.