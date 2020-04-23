В Тюменской области зарегистрировано 16 случаев бешенства

С начала этого года на территории региона зафиксировано 16 случаев бешенства животных. Заболевание выявлено у собак и диких лис.

Почти половина случаев бешенства — 7 — зарегистрирована на территории Казанского района, также заболевание регистрировалось в Упоровском, Тюменском, Юргинском, Исетском, Омутинском и Голышмановском районах.

Карантин по бешенству действует в селе Липиха Упоровского района, в деревне Ельцово и поселке Песчаное Казанского района, а также в селе Созоново Тюменского района. В этот период отлов и вывоз животных за территорию населенных пунктов запрещается, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Заражение бешенством для человека очень опасно и может привести к летальному исходу. Передается человеку со слюной при укусе больным животным, поэтому нужно проявлять осторожность при подозрении на это заболевание у домашних питомцев и избегать контакта с дикими плотоядными животными, а если такой контакт все же произошел — немедленно обратиться к врачу