В Тюменской области 29 новых случаев коронавируса

13:19 22 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

За истекшие сутки в России зафиксировано 5236 новых случаев коронавирусной инфекции, в Тюменской области диагноз подтвердился у еще 29 человек.

Таким образом, к этому часу на территории региона зарегистрировано 319 случаев заболевания COVID-19. За весь период 2 человека скончались, 28 выздоровели. Остальные остаются под наблюдением врачей.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

Теги: коронавирус
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