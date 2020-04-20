В Тюменской области за сутки 27 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился у 27 человек.

Таким образом, к этому часу на территории региона зафиксировано 254 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 20 человек выздоровели, 2 скончались. 232 находятся под наблюдением врачей.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47121 случай коронавируса в 85 регионах. За все время зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.