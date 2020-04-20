В Тюменской области за сутки 27 новых случаев коронавируса

13:03 20 апреля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился у 27 человек.

Таким образом, к этому часу на территории региона зафиксировано 254 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 20 человек выздоровели, 2 скончались. 232 находятся под наблюдением врачей.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47121 случай коронавируса в 85 регионах. За все время зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

Теги: коронавирус
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2020