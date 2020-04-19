Тюменцам советуют отказаться от жарки шашлыка на балконах

Совсем скоро наступят майские праздники, а в выходные в Тюмени ожидается потепление. Шашлычный сезон традиционно открывается с первым теплом, однако сейчас большинство жителей находится на самоизоляции в городских квартирах. ГУ МЧС предостерегает от попыток устроить пикник на своём балконе.

По словам сотрудника пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Александра Зубарева, в таком поступке есть две опасности. Первая – возможность того, что огонь переметнётся в жильё, вторая – дым, которым могут надышаться и сами участники готовки, и соседи. Кроме того, есть официальный запрет, который прописан в "Правилах противопожарного режима в РФ". Для нарушителей предусмотрены штрафы.

В "Правилах" запрещено "использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц". В части 1 ст. 20.4 КоАП РФ прописана ответственность за нарушение требований пожарной безопасности: штраф для граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей. Должностным лицам придётся заплатить штраф в размере от 6 000 до 15 000 рублей, лицам, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 000 до 30 000 рублей. А юридических лиц ждёт штраф в размере от 150 000 до 200 000 рублей.

Из-за неосторожного обращения с огнём за первый квартал 2020 года в многоквартирных домах Тюменской области произошло 23 пожара. ГУ МЧС по региону просит тюменцев соблюдать противопожарный режим и не пополнять статистику.

На нарушителей можно пожаловаться в правоохранительные органы. Необходимо зафиксировать на фото факт открытого огня, а также что происходит и кто в этом участвует.

В условиях самоизоляции существует масса альтернативных способов открытия шашлычного сезона. Можно воспользоваться сковородой-гриль или запечь замаринованные куски в духовке, в фольге или рукаве. А затем уже с готовым блюдом устроить пикник на своём балконе, пишет "Вслух.ру".