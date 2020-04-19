Тюменская инди-студия организовала международный онлайн-конкурс

Второй этап онлайн-конкурса "Домашний разраб" от тюменской инди-студии подошёл к концу. Участие в нем приняли 296 человек и 177 команд с разных уголков страны и мира. В сумме они создали 38 приложений.

Конкурс состоит из трёх этапов, призовой фонд каждого из которых составляет 100 000 рублей. Во втором этапе победителем стала команда из Санкт-Петербурга, её участники – Денис Пешехонов и Андрей Столяров, сотрудник бельгийской студии разработки игр Larian Studios.

На втором этапе конкурса темой стала "Самостоятельность". Необходимо было разработать приложения, которые смогут помочь пользователям в этой сфере. По словам участника команды DROP TABLE Teams Дениса Пешехонова, победу на втором этапе конкурса принесло приложение-календарь "Пусть к мастерству". При разработке за основу была взята система закрепления привычек "Don't Break The Chain" авторства Джерри Сейнфилда. Главная идея этой системы состоит в том, что не обязательно уделят какому-то занятию много времени, главное делать это регулярно и никогда не прерывать цепочку. В приложении, разработанном командой, отображается непрерывность, а также происходит расстановка по цепочке важных ключевых точек, например, месяц непрерывных занятий. Отсчёт начинается заново, если прерваться хотя бы на день. Также в приложении есть возможность поделиться с друзьями своим прогрессом. Для этого необходимо опубликовать Историю со специальным стикером в ключевые моменты, при этом на стикере будет, например, "30 дней непрерывно хожу в спортзал!" или "2 недели непрерывно играю на гитаре!".

Организатором проекта "Домашний разраб" стала молодая тюменская инди-студия BlueSweater, которая создаёт игры, мобильные сервисы и приложения на платформе VK Mini Apps. Несмотря на то, что студии чуть более полугода, в их портфолио множество федеральных проектов. Они подготовили и провели совместно с event-командой "Медиаполис" хакатон "Харитон", VK Hackathon Tyumen, а также конференцию "Беспощадный российский геймдев". В настоящее время они занимаются проведением онлайн-конкурса вместе с информационным порталом "Типичный программист" и командой "ВКонтакте", пишет "Мегатюмень".

По словам руководителя проекта Андрея Круглика, "Домашний разраб" сейчас очень важен, потому что все сидят дома. Отличную возможность примкнуть к перспективной IT-сфере дали самоизоляция и полный переход на дистанционное обучение как школьников, так и студентов. Более 300 участников пройдут в течение 3 этапов конкурса, при этом будет разработано более 70 крутых идей и приложений. Лучшими из них можно будет пользоваться совсем скоро, улучшив таким образом свою жизнь.