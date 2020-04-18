Тюменские собаководы не принесут в дом коронавирус на лапах питомцев

Тюменские собаководы в период самоизоляции имеют возможность выгуливать своих питомцев недалеко от дома. Однако многие переживают, насколько безопасны такие прогулки: не может ли собака или кошка принести в квартиру вирус на лапах?

Ветеринарный врач Галина Хабургаева отметила, что в Тюменской области, как и в России, не зарегистрировано ни одного случая заболевания домашних животных коронавирусом. Во время прогулок опасность для человека представляют перила, ручки дверей, кнопки домофона, а также контакты с другими людьми. Поэтому гулять с собакой предпочтительно в безлюдных местах, а также соблюдать необходимые профилактические меры.

"Вируса нет ни на земле, ни на траве. Единственным возможным путем заражения может быть, когда на собаку чихнул зараженный прохожий и вы ее сразу же погладили, а потом этой рукой дотронулись до глаз, носа или губ. Но эта вероятность крайне мала. После прогулки, как вы себе моете руки, также промойте лапы собаке, как делаете это всегда. Брызгать антисептиком или протирать специальными салфетками лапы не стоит, чтобы не нарушить защитный слой и не навредить животному", - прокомментировала специалист.

Замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский ранее также сообщал, что домашние животные не являются переносчиками коронавируса. Об этом говорится и на сайте ВОЗ, пишет "АиФ - Западная Сибирь".