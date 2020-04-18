Продолжается прием работ на участие в тюменском проекте "Конек Горбунок. Лоскутная сказка"

Фото Анны Глазуновой

Тюменский проект "Конек Горбунок. Лоскутная сказка" празднует день рождения. 20 апреля 2014 года он стартовал в преддверии празднования 200-летнего юбилея автора произведения – Петра Ершова. За шесть лет проект стал международным и по-настоящему народным.

Как рассказала арт-директор проекта, руководитель квилт-клуба "Сибирская палитра" Анна Глазунова, идея "Лоскутной сказки" появилась спонтанно – на конкурсе детских рисунков, посвященном сказке "Конек-Горбунок". Было решено воплотить сюжеты в текстиле. До донабора было собрано 251 панно. К проекту присоединились 384 участника от 2 до 87 лет, в том числе 156 детей. Проект охватил 79 населенных пунктов из восьми стран: России, США, Канады, Беларуси, Украины, Латвии, Туркменистана, Израиля. Общая длина проекта составит 125 метров в длину.

В феврале исполнилось пять лет выставочной деятельности проекта. Сюжеты "Конька-Горбунка", изображенные на текстиле, были презентованы на юге и севере Тюменской области, в Екатеринбурге, Москве и даже Сан-Франциско. Планировался выезд в Псковскую область и проведение выставки в Тюмени.

"Мы хотим, чтобы народное искусство дошло до народа. У многих лоскутное шитье ассоциируется с бабушками, которые рвут старые тряпки и снова сшивают. Посетители выставок могут увидеть, что лоскутное шитье – не просто квадратики. Среди представленных работ есть уникальные экземпляры, созданные признанными мастерами", - поделилась Анна Глазунова.

Из-за пандемии планы откладываются, но организаторы не унывают и уверены: все еще впереди. Поскольку проект сказочный, то и вещи с ним происходят сказочные.

Благодаря выставкам о "Лоскутной сказке" стали больше узнавать, интересоваться, можно ли принять участие. Для мастериц осенью 2019 года был объявлен донабор до 1 апреля 2020 года. Однако с учетом ситуации сроки сдвинули до 1 июня. Уже принято около 10 работ, к проекту присоединились участники из Кыргызстана и Венгрии. В пути работа из Луганской республики

Принимаются все работы, независимо от уровня мастерства участников. Главное условие – соответствие требованиям. Изделие должно быть трехслойным: лицевой - декоративный лоскутный; наполнитель (синтепон, тинсулейт или др.); подкладка. Размер 50х50 сантиметров. В правом нижнем углу нужно пришить текстильную этикетку, где указать: Ф.И.О., год рождения, домашний адрес, телефон, e-mail, дату создания панно. Возраст участников не ограничен. Сюжет для работы можно выбирать любой, пишет "Вслух ру".