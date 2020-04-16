Тюменцы могут вызвать доктора на дом через госуслуги

Теперь вызывать врача на дом жители Тюменской области могут с помощью портала государственных услуг.

Чтобы сделать это, необходимо на портале в каталоге "Услуги" найти раздел "Мое здоровье – Вызов врача на дом". Там нужно указать регион, заполнить предлагаемую форму заявки, выбрать специалиста и ожидать ответа в личном кабинете.

Для получения услуги "Вызов врача на дом" нужно быть прикрепленным к конкретной медицинской организации.

Гражданам, у которых нет учетной записи на портале gosuslugi.ru, необходимо пройти регистрацию и внести полные данные, номер СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования.