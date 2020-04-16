В Тюменской области 27 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса. В Тюменской области диагноз подтвердился у 27 человек.

Таким образом, на сегодняшний день на территории региона зарегистрировано 112 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 10 человек выздоровели, 1 человек скончался.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.